Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

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Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig play finalinde Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı.

Süper Lige çıkan son takım BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig play finalinde Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 120 dakikası 0-0 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden BB Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi.

Gazişehir Gaziantep'te penaltılarda Sami Can, Ahmet, Jefferson, Mehmet Erdem ağları sarstı, Del Valle, Webo ve Yasin kaçırdı. BB Erzurumspor'un kullandığı penaltılarda ise Lokman, Abdülkadir ve Gökhan Karadeniz kaçırdı, Demba, Metin, Hakan, Jasmin ve Nobre vuruşunu gole çevirdi.

TRİBÜNDE BAŞBAKAN YARDIMCISI VE BAKANLAR

Bursa'da Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off final maçını Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül izledi.

Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül karşılaşmayı 2012 yılında Afganistan'da şehit düşen Önay Vurucu'nun oğlu Emirhan Vurucu ile birlikte takip etti.

Eski içişleri bakanları Selami Altınok, Efkan Ala, Sebahattin Öztürk, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da bazı milletvekilleriyle birlikte protokol tribününde yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş kupayı vermek üzere maçta bulundu.

Karşılaşmaya her iki takım taraftarları da ilgi gösterdi.

TARAFTARLARDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları maraton ve kuzey kale arkası, Gazişehir Gaziantep taraftarları da kapalı ve güney kale arkası tribünlerinde takımlarını destekledi.

Her iki takım oyuncuları sahaya ''Kudüs şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz'' pankartı ile çıkarken, her iki takım taraftarları da İsrail'i protesto etti.

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Sporx

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