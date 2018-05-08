Şok! İntihar etti

Şok! İntihar etti

Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intihar etti. Pergly'in kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öne sürüldü.
"Teklif gelirse neden olmasın"

"Teklif gelirse neden olmasın"

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Jason Denayer, ligin son maçlarının kolay olmadığını belirtti. Denayer, gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna, "Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın" diye cevap verdi.
Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

"270 dakikamız var"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi

Çaykur Rizespor, Paraguaylı oyuncunun kulübüyle bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Ancak kulübü Samudio'nun bonservisinin yalnızca yarısını Rize'ye verecek.

Süper Ligde yeni sezonun ilk transferi

Oyuncunun ikinci satışında iki takım ortak hareket edecek. Bu sezon 19 gol atan, 5 asist yapan 23 yaşındaki futbolcu için Karadeniz ekibinin kasasından çıkacak para ise 1 milyon Euro.

Sezon başında Hikmet Karaman'ın bizzat canlı izleyerek kadroya kazandırdığı İbrahim Üzülmez yönetiminde ise sezonun en ön plana çıkan ismi olarak krallık tacını takmıştı.

Samudio da yaptığı her açıklamada takımında kalmak istediğini belirtiyordu.

Sezon sonunda imzayı atıyor

Sezon sonunda imzayı atıyor

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Kasımpaşa maçından sonra yolları ayırma kararı alınmış

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Sezon sonunda imzayı atıyor

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