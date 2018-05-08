Süper Ligde yeni sezonun ilk transferi

Çaykur Rizespor, Paraguaylı oyuncunun kulübüyle bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Ancak kulübü Samudio'nun bonservisinin yalnızca yarısını Rize'ye verecek.

Oyuncunun ikinci satışında iki takım ortak hareket edecek. Bu sezon 19 gol atan, 5 asist yapan 23 yaşındaki futbolcu için Karadeniz ekibinin kasasından çıkacak para ise 1 milyon Euro.

Sezon başında Hikmet Karaman'ın bizzat canlı izleyerek kadroya kazandırdığı İbrahim Üzülmez yönetiminde ise sezonun en ön plana çıkan ismi olarak krallık tacını takmıştı.

Samudio da yaptığı her açıklamada takımında kalmak istediğini belirtiyordu.

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