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Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın kritik maçları olan Trabzonspor - Bursapor maçını Fırat Aydınus, Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Ligde son haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de sona gelindi. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Beşiktaş, bu hafta Osmanlıspor ile Vodafone Park'ta oynayak ve maç sonunda kupasını kaldıracak.

Bu haftanın 2 önemli maçı daha bulunuyor. Çaykur Rizespor ile Bursaspor arasında küme düşme mücadelesi yaşanıyor. Bursaspor, Trabzonspor deplasmanına konuk olacakken, Çaykur Rizespor evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bursaspor 35 puan ile 15. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 33 puan ile 16. sıra bulunuyor. Bursaspor'un sahadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Rizespor'un 3 puan alması halinde, Bursaspor'un beraberliğinde puanlar eşitlenecek. Ancak ikili averajda Rizespor, Bursa'ya karşı üstün olduğu için (Bursaspor 2-1 Çaykur Rizespor, Çaykur Rizespor 6-0 Bursaspor) ligde kalacak. Bursaspor ise böyle bir durumda ligden düşmüş olacak.

3 Haziran 2017 Cumartesi saat 17.00'de oynanacak Trabzonspor - Bursaspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Aynı tarih ve saatte oynanacak Çaykur Rizespor - Alanyaspor karşılaşmasında ise Alper Ulusoy düdük çalacak.

İşte Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçlarını yönecek hakemler:

2 Haziran Cuma

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Bahattin Şimşek)

17.00 Akhisar Belediyespor - Kardemir Karabükspor (Ali Şansalan)

20.00 Antalyaspor - Gaziantepspor (Suat Arslanboğa)

3 Haziran Cumartesi

14.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir (Barış Şimşek)

17.00 Trabzonspor - Bursaspor (Fırat Aydınus)

17.00 Adanaspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)

17.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor (Halis Özkahya)

17.00 Çaykur Rizespor - Alanyaspor (Alper Ulusoy)

17.00 Beşiktaş - Osmanlıspor (Arda Kardeşler)

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