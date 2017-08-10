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Süper Ligde ilk hafta hakemleri açıklandı

Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında yarın oynanacak olan ve sezonun açılış karşılaşması niteliği taşıyan bu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

Cumartesi günü oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu, pazar günü oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçını Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Konyaspor mücadelesini Hüseyin Göçek, ve haftanın kapanış maçında Galatasaray-Kayserispor maçında Halis Özkahya düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 1. haftanın programı:

11.08.2017 Cuma

21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (Ümit Öztürk)

12.08.2017 Cumartesi

20.00 Gençlerbirliği-Karabükspor (Koray Gençerler)

20.00 Akhisar Belediyespor-Sivasspor (Barış Şimşek)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)

21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)

13.08.2017 Pazar

20.00 Malatyaspor-Osmanlıspor (Mete Kalkavan)

20.00 Trabzonspor-Konyaspor (Hüseyin Göçek)

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Cüneyt Çakır)

14.08.2017 Pazartesi

21.45 Galatasaray-Kayserispor (Halis Özkahya)

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