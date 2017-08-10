Süper Ligde ilk hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1. haftasında görev yapacak hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında yarın oynanacak olan ve sezonun açılış karşılaşması niteliği taşıyan bu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

Cumartesi günü oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu, pazar günü oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçını Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Konyaspor mücadelesini Hüseyin Göçek, ve haftanın kapanış maçında Galatasaray-Kayserispor maçında Halis Özkahya düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 1. haftanın programı:

11.08.2017 Cuma

21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (Ümit Öztürk)

12.08.2017 Cumartesi

20.00 Gençlerbirliği-Karabükspor (Koray Gençerler)

20.00 Akhisar Belediyespor-Sivasspor (Barış Şimşek)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)

21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)

13.08.2017 Pazar

20.00 Malatyaspor-Osmanlıspor (Mete Kalkavan)

20.00 Trabzonspor-Konyaspor (Hüseyin Göçek)

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Cüneyt Çakır)

14.08.2017 Pazartesi

21.45 Galatasaray-Kayserispor (Halis Özkahya)