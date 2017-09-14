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Süper Lig'de flaş istifa!

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Ligde flaş istifa!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti. Sağlam, 150.000 Euro ödeyerek tek taraflı fesih hakkını kullandı.

Ertuğrul Sağlam, AA’ya yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Malatyaspor’daki görevinden sözleşmesindeki fesih bedelini ödeyerek ayrıldığını belirtti.

İstifa sürecine değinen Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

"15 Haziran’da başladığım Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörlüğü görevinden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Son derece olumlu bir enerji ile başladığımız bu değerli görevde çok net bir şekilde sportif yapılanma, transfer sürecindeki seçimler ve kadro planlaması noktasında yaşadığımız fikir ayrılıkları bu sonucu kaçınılmaz kılmıştır. Antrenman ve kamp tesislerinin verilen sözlere rağmen halen bitirilememesi ise bizim futbolcu kardeşlerimize mahcup olmamıza yol açmış, bu da ayrılık kararımızda belirleyici olmuştur."

Ertuğrul Sağlam, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başarının olmazsa olmazı, fikir birlikteliğinin sağlanabilmesinin mümkün görünmediği gerçeği ile sözleşmemde yazılı olan tek taraflı fesih bedelini de ödeyerek bu kararı almış bulunmaktayım. Görevde kaldığımız süre içerisinde desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık başta olmak üzere bütün Malatya halkına, her fırsatta bize sevgilerini hissettiren futbolseverlere ve sezonun başından bu yana zor şartlarda mücadelelerini sürdüren futbolcu kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah Yeni Malatyaspor yıllardan sonra mücadele ettiği Süper Lig serüveninde hak ettiği güzel günlere kavuşacaktır."

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