Süper Ligde bir istifa daha!

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde kendi sahasında Rizespor'a 3-2 kaybeden Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde kendi sahasında Rizespor'a 3-2 kaybeden Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti. Kalpar, maç sonu yaptığı açıklamada kendisini istifaya davet eden taraftarlara sitem etmişti.

Tecrübeli teknik adam geçen sezon Alanyaspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti. Kalpar'ın ekibi bu sezon oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken, ligdeki son 3 maçında ise iki mağlubiyet ve bir beraberlikle sadece 1 puan alabilmişti.