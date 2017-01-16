Hamit Altıntop'un yeni adresi...

Hamit Altıntop'un yeni adresi...

TFF 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor'da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Mehmet Ekici için karar verildi!

Mehmet Ekici için karar verildi!

Trabzonspor Yönetimi, "Fenerbahçe'den başka yerde oynamam" diyen Mehmet Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı.
Poldi için flaş iddia!

Poldi için flaş iddia!

Çin kulüplerinden teklif aldığı ileri sürülen Lukas Podolski'nin, Japonya takımı Vissel Kobe'ye transfer olacağı ileri sürüldü.
Ganso ile görüşmeler sürüyor!

Ganso ile görüşmeler sürüyor!

Bordo-mavililer, Espanyol’un santrforu Felipe Caicedo’yu bu hafta bitirmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibinin, Sevilla’da forma giyen orta ve sağ kanat oyuncusu Ganso’yu da takip ettiği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.
Robben'de son dakika!

Robben'de son dakika!

Birkaç sezondur Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan Bayern Münih ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Arjen Robben, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Cimbom'a tecrübeli stoper!

Cimbom'a tecrübeli stoper!

Ahmet Çalık’la defansın geleceğini sağlama alan Galatasaray, ara transfer döneminde deneyimi yüksek bir ismi de kadrosuna katacak. Brezilya’nın Sao Paulo takımında forma giyen Maicon için temaslar hızlandırıldı, pazarlıklar sürüyor.
Şok gerçek ortaya çıktı!

Şok gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray, formsuzluğu devam eden Selçuk İnan'la ilgili şok bir karar verdi.
Fenerbahçe'den transfer yaptı!

Fenerbahçe'den transfer yaptı!

Ümit Davala'nın kulüp başkan yardımcılığını yaptığı Tuzlaspor, Fenerbahçe'den Murat Hocaoğlu'nun transfer etti.

Süper Lig'de bir istifa daha!

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde kendi sahasında Rizespor'a 3-2 kaybeden Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.

Süper Ligde bir istifa daha!

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde kendi sahasında Rizespor'a 3-2 kaybeden Alanyaspor'da  teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti. Kalpar, maç sonu yaptığı açıklamada kendisini istifaya davet eden taraftarlara sitem etmişti.

Tecrübeli teknik adam geçen sezon Alanyaspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti. Kalpar'ın ekibi bu sezon oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken, ligdeki son 3 maçında ise iki mağlubiyet ve bir beraberlikle sadece 1 puan alabilmişti.

Aslan, Alanya'yı fena pençeledi!

Aslan, Alanya'yı fena pençeledi!

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de büyük şok!

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de büyük şok!

Başakşehir yine liderlik koltuğuna oturdu: 0-5

Başakşehir yine liderlik koltuğuna oturdu: 0-5


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Süper Ligde bir istifa daha!

Süper Lig'de bir istifa daha!

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde kendi sahasında Rizespor'a 3-2 kaybeden Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.
Aslan, Alanyayı fena pençeledi!

Aslan, Alanya'yı fena pençeledi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Fenerbahçeye Kadıköyde büyük şok!

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de büyük şok!

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde A. Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir yine liderlik koltuğuna oturdu: 0-5

Başakşehir yine liderlik koltuğuna oturdu: 0-5

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Alanyaspor'u 5-0 yenerek bir gün aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Vagner Love Alanyasporda!

Vagner Love Alanyaspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Monaco forması giyen Brezilyalı golcü Vagner Love'la her konuda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Beşiktaşın istediği Omeruo İstanbula geldi

Beşiktaş'ın istediği Omeruo İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Kenneth Omeruo, İstanbul'a geldi.
Alanyaspor modern tesislerine kavuşuyor

Alanyaspor modern tesislerine kavuşuyor

Avrupa’nın en iyi kamp tesislerinden birine sahip olma hedefiyle yola çıkan Aytemiz Alanyaspor’da, önemli bir viraj aşıldı.

Alanyaspor son dakika golüyle güldü

Alanyaspor son dakika golüyle güldü

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçında Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-1'lik skorla yendi. Ev sahibi ekip, uzatmaların son dakikasında attığı golle maçı kazandı.