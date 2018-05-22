Süper Ligde beklenmedik ayrılık

Göztepe, Tamer Tuna ile yolları ayırdığını açıkladı.

Göztepe’den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ

Yönetim Kurulu