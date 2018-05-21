Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

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Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.
Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
Carole'den dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Carole'den dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 1 yıllığına Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole, resmi Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Sakaryaspor'un yıldızı için F.Bahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

Sakaryaspor'un yıldızı için F.Bahçe ve Beşiktaş birbirine girdi

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Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe için attığı tweet ortalığı karıştırdı

Darüşşafaka’nın yıldız oyuncusu Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Doğuş'un Real Madrid ile oynadığı EuroLeague finali sırasında attığı mesaj gündem oldu.
Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

Yok artık! 2 yıllık imzayı atıyor

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Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Süper Ligde beklenmedik ayrılık

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yönetimin görüşme yaptığını anlattı.

Hamzaoğlu'nun ücret artışındaki talepte anlaşma sağlanamadığını aktaran Arıcı, "Hamza Hamzaoğlu'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Hamza hoca ile sözleşmemizde 6 ay artı 1 yıl uzatma opsiyonu vardı. İki taraflı uzatma opsiyonu kullanılmadı. Hamza hocanın ekonomik olarak talebi bizi aşan isteklerdi. Kulüp olarak küçülmeye gitmek düşünülüyor. Hamza hocanın başarısıyla ilgili sorun yok ama ekonomik gerekçelerle yolların ayrılmasına karar verildi" dedi.

Antalyaspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Teşekkürler Hamza Hamzaoğlu. 2017-2018 sezonunun devre arasında göreve gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz."

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