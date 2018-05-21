Süper Ligde beklenmedik ayrılık

Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yönetimin görüşme yaptığını anlattı.

Hamzaoğlu'nun ücret artışındaki talepte anlaşma sağlanamadığını aktaran Arıcı, "Hamza Hamzaoğlu'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Hamza hoca ile sözleşmemizde 6 ay artı 1 yıl uzatma opsiyonu vardı. İki taraflı uzatma opsiyonu kullanılmadı. Hamza hocanın ekonomik olarak talebi bizi aşan isteklerdi. Kulüp olarak küçülmeye gitmek düşünülüyor. Hamza hocanın başarısıyla ilgili sorun yok ama ekonomik gerekçelerle yolların ayrılmasına karar verildi" dedi.

Antalyaspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Teşekkürler Hamza Hamzaoğlu. 2017-2018 sezonunun devre arasında göreve gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz."