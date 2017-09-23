Süper Lig tarihine geçecek maçı Alanyaspor kazandı!

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in 6. hafta açılış maçı müthiş bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Kendi sahasında taraftarının büyük desteği ile Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor 3-0 öne geçtiği mücadeleden 4-3'lük mağlubiyet ile ayrıldı. İki gol kralı Burak Yılmaz ile Vagner Love'un gol düellosunda Brezilyalı hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Burak Yılmaz ise 2 golle takımının en skorer ismi olmaısna rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Maça fırtına gibi başlayan taraf Trabzonspor oldu. Goller yağmur gibi geldi. 10. dakikada Kucka durumu 1-0'a getirdi. 21. dakikada golcü futbolcu Burak Yılmaz skoru 2-0'a getirdi. 31. dakikad hakem Alper Ulusoy, Burak Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi ve Burak topun başına geçti. Topu ağlarla buluşturan golcü oyuncu skoru 3-0'a getirdi ve hem kendisinin 2. hem de takımının 3. golünü kaydetti. İlk yarının sonunda Vagner Love takımını umutlandıran golü kaydetti ve ilk yarı 3-1'lik skorla sona erdi.

Esteban çıktı, Uğurcan girdi

Trabzonspor’da kaptan Onur Recep Kıvrak’ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı Aytemiz Alanyaspor maçında kaleyi devralan Esteban Alvarado, ikinci yarıda oyundan alındı. Teknik direktör Ersun Yanal, maçın ikinci yarısı öncesi Esteban’ı kenara çekerek genç kaleci Uğurcan’ı sahaya sürdü. Uğurcan aynı zamanda Trabzonspor A takım formasıyla ilk kez bir lig maçında süre aldı.

2. yarıda rüzgar tam tersi yöne döndü ve Alanyaspor 55. dakikada Fernandes'in golü ile farkı 1'e indirdi. 68'de bu kez penaltı Alanyaspor lehine çalındı ve Love skoru dengeleyen golü kaydetti. Trabzonspor bu golün ardından bulduğu pozisyonlarla gol ararken bir anda Alanyaspor ani atağa çıktı ve Brezilyalı golcü ceza sahası içerisinde kendi yarattığı pozisyonda yerde kaldı hakem tekrardan penaltı noktasını gösterdi ve Vagner Love topun başına geçti. Hat-trick şansını kaçırmayan Brezilyalı takımınagalibiyeti getiren golü kaydetti.

Alınan bu sonuçla Trabzonspor 8 puanda kaldı. Alanyaspor ise puanını 7'ye yükseltti.