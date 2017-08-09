Süper Lig ekibinin genç oyuncusu beyin kanaması geçirdi

Yıldız futbolcu isyan etti: "Bırakın Galatasaray'a gideyim"

Feghouli için gün sayan Aslan, sol bek sorununu çözmek için de son virajda... Galatasaray, Ganalı sol bek için 7 milyon Euro istemeyi düşünen Juventus kulübü ile ciddi bir pazarlığa girişecek.