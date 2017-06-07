Süper Lig ekibinden Lucescuyu güldüren teklif!

Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Mircea Lucescu'ya resmi teklif götürdü.
Bruma'da büyük tehlike!

Bruma'da büyük tehlike!

Sporting ile yapılan sözleşmede, oyuncunun Benfica, Porto ve Braga’ya verilmesi durumunda 30 milyon euroluk cezai madde bulunuyor. Üstelik Bruma, başka bir takıma gitse bile Galatasaray’ın yükümlülüğü 2017-2018 sonuna kadar devam edecek.
Talisca'da son dakika!

Talisca'da son dakika!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca'nın 1 yıl daha Beşiktaş'ta oynayacağını açıklamıştı. Yeni anlaşmanın detayları A Bola'da yayınlandı. Gazete Benfica'nın ve Talisca'nın bu anlaşmadan kâr ettiği yazıldı.
Barcelona'da deprem! Kovuldu!

Barcelona'da deprem! Kovuldu!

Mundo Deportivo, Barcelona Lassa basketbol takımının başantrenörü Georgias Bartzokas'ın görevine son verildiğini bildirdi. Ayrılık sonrası daha önce adı Barcelona ile anılan Ergin Ataman'ın takımın başına geçeceği iddia ediliyor.
Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli Pepe'nin ismi Galatasaray ile anılmıştı.
İmzayı attı! Yeni takımı...

İmzayı attı! Yeni takımı...

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Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçının sonrasında gece yarısı Sinan Gümüş’ü yanına çağırdı, “Gitme kararını gözden geçirmeni istiyorum” dedi. Sinan ise hayallerini gerçekleştirmek için izin istedi.
Chedjou resmen Başakşehir'de!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Mircea Lucescu'ya resmi teklif götürdü.

Süper Lig ekibinden Lucescuyu güldüren teklif!

Adı uzun süredir Galatasaray'la anılıyordu... Igor Tudor'un üzerine sportif direktör olarak geleceği iddia ediliyordu. Zenith'ten kovulunca ne yapacağı herkes tarafından merak edilen Mircea Lucescu'ya sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray değil, Fenerbahçe değil, Beşiktaş değil, Trabzonspor da değil. Süper Lig'in yeni takımı Göztepe. Yılmaz Vural'la yola devam etmeyi düşünmeyen Göztepe'nin Rumen teknik adamın kapısını çaldığı ve "Süper Lig'e bizimle dönmeye ne dersin?.." sorusunu sorduğu bildirildi.

Lucescu'nun Göztepe'den giden bu teklifi olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği ama teklif için "düşüneceğim" dediği bildirildi.

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Süper Lig ekibinden Lucescuyu güldüren teklif!

Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Mircea Lucescu'ya resmi teklif götürdü.
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