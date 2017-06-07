Süper Lig ekibinden Lucescuyu güldüren teklif!

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Mircea Lucescu'ya resmi teklif götürdü.

Adı uzun süredir Galatasaray'la anılıyordu... Igor Tudor'un üzerine sportif direktör olarak geleceği iddia ediliyordu. Zenith'ten kovulunca ne yapacağı herkes tarafından merak edilen Mircea Lucescu'ya sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray değil, Fenerbahçe değil, Beşiktaş değil, Trabzonspor da değil. Süper Lig'in yeni takımı Göztepe. Yılmaz Vural'la yola devam etmeyi düşünmeyen Göztepe'nin Rumen teknik adamın kapısını çaldığı ve "Süper Lig'e bizimle dönmeye ne dersin?.." sorusunu sorduğu bildirildi.

Lucescu'nun Göztepe'den giden bu teklifi olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği ama teklif için "düşüneceğim" dediği bildirildi.

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