Süper Lig ekibi Jose Sosanın peşinde!

Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Jose Sosa'yı transfer etmek için girişimleri hızlandırdı.

2016-17 sezonunu 5. sırada tamamlayan Antalyaspor gelecek sezonda ilk dörde girerek Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmeye kararlı görünüyor.

Sportitalia'nın haberine göre, Rıza Çalımbay'ın ekibi Sosa için girişimlerini sıklaştırdı. Antalya, Arjantinli oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro önerdi. Sosa'nın beklentisi ise 4 milyon euro civarı bir yıllık ücret.

Milan'ın bu transferde bonservis olarak 3 milyon euro'yu kabul edeceği düşünülüyor.

2016 yaz döneminde Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda 19 maça çıktı, üç asist yaptı.