Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

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Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı ortaya çıktı!

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İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

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Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

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Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Mircea Lucescu'ya resmi teklif götürdü.
Bruma'da büyük tehlike!

Bruma'da büyük tehlike!

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Talisca'da son dakika!

Talisca'da son dakika!

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Barcelona'da deprem! Kovuldu!

Barcelona'da deprem! Kovuldu!

Mundo Deportivo, Barcelona Lassa basketbol takımının başantrenörü Georgias Bartzokas'ın görevine son verildiğini bildirdi. Ayrılık sonrası daha önce adı Barcelona ile anılan Ergin Ataman'ın takımın başına geçeceği iddia ediliyor.

Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Jose Sosa'yı transfer etmek için girişimleri hızlandırdı.

Süper Lig ekibi Jose Sosanın peşinde!

2016-17 sezonunu 5. sırada tamamlayan Antalyaspor gelecek sezonda ilk dörde girerek Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmeye kararlı görünüyor.

Sportitalia'nın haberine göre, Rıza Çalımbay'ın ekibi Sosa için girişimlerini sıklaştırdı. Antalya, Arjantinli oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro önerdi. Sosa'nın beklentisi ise 4 milyon euro civarı bir yıllık ücret.

Milan'ın bu transferde bonservis olarak 3 milyon euro'yu kabul edeceği düşünülüyor.

2016 yaz döneminde Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda 19 maça çıktı, üç asist yaptı.

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