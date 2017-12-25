Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç transfer görüşmesini doğruladı.

Kırmızı beyazlı forma altında gösterdiği performans ile milli takıma da çağrılmayı başaran, 26 yaşındaki futbolcu transferde Süper Lig'in büyük takımlarının da takibi altında.

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'dan öğrencisi olan Sakıb, bordo mavili kulübün kendisi ile ön görüşme yaptığını doğruladı.

Başarılı sol bek, “Şu an Antalyaspor’un oyuncusuyum. Ben de sorun olmaz. Verecekleri rakama razıyım. Bordo Mavili formayı da seve seve giyerim. Trabzonspor hayallerimdeki takımlardan birisi. Transfer gerçekleşirse başarılı olacağıma da inanıyorum. Fakat iş bende bitmiyor. İki kulübün anlaşması lazım” dedi.

Trabzonhaber