Yine Emre, yine olay!

Yine Emre, yine olay!

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.
Kanatları uçuracak yıldız geliyor

Kanatları uçuracak yıldız geliyor

Sarı-lacivertliler, 1 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle İspanyollara 'Evet' dedirtmek üzere. Fenerbahçe yönetimi, ülkesine dönmek isteyen Gaitan'ı ikna etmek hedefiyle tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.
Süper Lig'de bir hocayla daha yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir hocayla daha yollar ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor kötü sonuçların ardından Safet Susic ile yollarını ayırdı.
Zlatan Ibrahimovic bombası

Zlatan Ibrahimovic bombası

Beşiktaş taraftarlarının "Come to Beşiktaş" akımı, transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala yeniden başladı.
Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç transfer görüşmesini doğruladı.
Simon Kjaer geri dönüyor

Simon Kjaer geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer burada beklentileri karşılayamadı. Danimarkalı savunma oyuncunun transfer olması gündemde.
Yıldız golcüden transfer itirafı gibi hamle

Yıldız golcüden transfer itirafı gibi hamle

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Demba Ba, sosyal medya hesabındaki konumunu 'Beşiktaş JK' olarak değiştirdi.
Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 2-1’lik yenilgiyle lig yarışında puan olarak oldukça geride kaldıklarını ancak çok çalışıp bunu telafi etmek için uğraşacaklarını belirtti.

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç transfer görüşmesini doğruladı.

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Kırmızı beyazlı forma altında gösterdiği performans ile milli takıma da çağrılmayı başaran, 26 yaşındaki futbolcu transferde Süper Lig'in büyük takımlarının da takibi altında.

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'dan öğrencisi olan Sakıb, bordo mavili kulübün kendisi ile ön görüşme yaptığını doğruladı.

Başarılı sol bek, “Şu an Antalyaspor’un oyuncusuyum. Ben de sorun olmaz. Verecekleri rakama razıyım. Bordo Mavili formayı da seve seve giyerim. Trabzonspor hayallerimdeki takımlardan birisi. Transfer gerçekleşirse başarılı olacağıma da inanıyorum. Fakat iş bende bitmiyor. İki kulübün anlaşması lazım”  dedi.

Igor Tudor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Igor Tudor'a Süper Lig'den sürpriz talip

6 aylığına Süper Lig devine geliyor

6 aylığına Süper Lig devine geliyor

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Antalyaspor'da Samuel Eto'o depremi


 

Trabzonhaber

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Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç transfer görüşmesini doğruladı.
Igor Tudora Süper Ligden sürpriz talip

Igor Tudor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Başkan Ali Şafak Öztürk’ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörü için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
6 aylığına Süper Lig devine geliyor

6 aylığına Süper Lig devine geliyor

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Antalyasporda Samuel Etoo depremi

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İtalyan gazeteci Di Marzio, Leonardonun istifa ettiğini açıkladı

İtalyan gazeteci Di Marzio, Leonardo'nun istifa ettiğini açıkladı

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Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."

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Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

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Etoo Antalyaspora hayat verdi

Eto'o Antalyaspor'a hayat verdi

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