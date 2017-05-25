Süper Lig devinin 6 şampiyonluk kupası elinden alınabilir!

Mbia, Onazi ve Medjani’yi Trabzonspor’a getiren menajer Mazlum Ali Bilecan’ın avukatları, ödenmeyen menajerlik ücreti nedeniyle kulüpteki 6 şampiyonluk kupasına haciz koydurdu.

Mbia, Onazi ve Medjani’yi Trabzonspor’a getiren menajer Mazlum Ali Bilecan’ın avukatları, ödenmeyen menajerlik ücreti nedeniyle kulüpteki 6 şampiyonluk kupasına haciz koydurdu. 1 milyon 350 bin euro tutarındaki borç bir hafta içinde ödenmezse kupalar müzeden gidebilir.

Süper Lig’in ikinci yarısında yeni stadı Medical Park Arena’ya taşınan ve oynadığı pozitif futbolla dikkatleri yeniden üzerine çekmeye başlayan Trabzonspor’da haciz şoku yaşandı.

Bordo-mavili yönetim önceki gün kulüp binasına gelen avukatların, Trabzonspor’un Süper Lig’de elde ettiği 6 şampiyonluk kupasına haciz koydurmasıyla şoka girdi. Kulüp tarihinin en değerli parçaları olan şampiyonluk kupalarına haciz koyduran avukatların, bordo-mavili yönetimin ödeme sözü vermeleri üzerine kupaları yerinde bıraktı. Avukatların ödemenin yapılması için kulübe bir hafta süre tanıdığı ortaya çıktı.

Skorer'in haberine göre, Stephane Mbia, Ogenyi Onazi ve Carl Medjani gibi oyuncuları Trabzonspor’a getiren menajer Mazlum Ali Bilecan’ın avukatlarının ödenmeyen menajerlik ücreti nedeniyle haciz yoluna gittikleri bildirildi. Kulübün futbolculara olan borçların yapılandırıldığı ve bu konuda sıkıntı yaşanmadığı öğrenilirken, 1 milyon 350 bin euroluk menajer ücretinin ise mahkemelik olduğu belirlendi.

Daha önce birkaç kez 1 milyon 350 bin euroluk borçla ilgili bordo-mavili kulübe haciz memurlarının geldiği fakat tarafların her seferinde sözlü anlaşması nedeniyle haciz işlemlerinin ertelendiği aktarıldı. Avukatlar paranın yine ödenmemesi üzerine resmi haciz işlemi yaptırdı.

1 milyon 350 bin euroyu bir hafta içinde ödeme garantisi veren bordo-mavili kulüp, ödemenin yapılmaması halinde manevi değeri çok büyük olan 6 şampiyonluk kupasını müzesinden çıkarmak zorunda kalabilecek.

Trabzonspor Kulübü’ne giden avukatlar 6 adet şampiyonluk kupası için haciz tutanağı tutturdu.