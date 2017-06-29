Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

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İşte Moussa Sow'un yeni adresi

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İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.
Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

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Son bomba Samir Nasri!

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar’ın ardından yönetim kaleci ve hücuma yönelik bir oyuncu için de temaslarını yoğunlaştırdı.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig devi Medel için Inter'le anlaştı

Trabzonspor'un Gary Medel için yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifin Inter tarafından kabul edildiği öğrenildi. Transferin gerçekleşmesi, artık tamamen oyuncunun kararına bağlı.

Süper Lig devi Medel için Interle anlaştı

Geçen sezonun ikinci yarısında yaptığı çıkışla taraftarlarına umut veren Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kamil Çörekçi ve Bongonda'yı renklerine katan Bordo Mavililer, Inter'in Şilili yıldızı Gary Medel konusunda da sona yaklaştı.

İtalyan basınının iddiasına göre; Trabzonspor'un Gary Medel için kulübü Inter'e yaptığı 5 milyon Euro'luk teklif, İtalyan ekibi tarafından kabul edildi. 29 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlayan Trabzonspor'un ise oyuncuya yıllık 2,5 milyon Euro önerdiği belirtildi. Boca Juniors'la da temas halinde olan ve şu an milli takımla birlikte Konfederasyon Kupası'nda yer alan Medel'in, gelecek Cuma gününe kadar kararını bildireceği öğrenildi.

"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Trabzonspor'un transferini Kasımpaşalı yıldız açıkladı!

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Süper Lig devi Medel için Interle anlaştı

Süper Lig devi Medel için Inter'le anlaştı

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Onlara hakkımı helal etmiyorum

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Trabzonsporun transferini Kasımpaşalı yıldız açıkladı!

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