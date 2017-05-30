Süper Lig devi Jeremy Mathieuun fiyatını sordu

Stoper arayışlarına dört bir koldan devam eden Sarı-Kırmızılılar’a son olarak Barcelona’nın tecrübeli stoperi Jeremy Mathieu’nun önerildiği, hatta yönetimin maliyet araştırması için kolları sıvadığı iddia edildi.

Savunmaya lider özellikli bir oyuncu arayan Galatasaray’ın gündemine yeni bir isim daha geldi. Sarı- Kırmızılılar’a menacerler vasıtasıyla, Barcelona’dan Jeremy Mathieu’nun önerildiği iddia edildi. İspanyol deviyle 1 yıllık daha kontratı bulunan 33 yaşındaki savunmacı için maliyet araştırması yapan Galatasaray Yönetimi, ayrıca detaylı sağlık raporu da talep edecek. Bunun sebebi ise Fransız futbolcunun sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 16 kez forma giyebilmiş olması.

Bonservis problemi yok

3 yıldır Barça’da güçlü sol ayağı ve yüksek oyun görüşü nedeniyle yer bulan Mathieu, artık Katalan ekibinde gözden çıkarıldığı için, bonservis konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması bekleniyor. 1.89’luk futbolcunun, Galatasaray savunmasındaki hava hakimiyeti ve oyun kurma sıkıntısını giderebileceği düşünülüyor.