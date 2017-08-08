Süper Kupa Real Madridin!

Avrupa’nın en büyük kupası bu akşam sahibini buldu. UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Avrupa Ligi’ni kazananan Manchester United, Üsküp’te oynanan mücadelede 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

İki dünya devi Real Madrid ve Manchester United, UEFA Süper Kupası için kozlarını paylaştı. İki takımı 11. kez karşı karşıya getiren mücadele, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te oynandı.

Real Madrid, eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımı United'ı Casemiro ve Isco'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek 2002 yılından sonra bu kupaya 4. kez uzandı. Madrid ekibi son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Kupayı müzesine götürmüştü.

Tarihinde bir kez UEFA Süper Kupası sevinci yaşayan United'ın mücadeledeki tek golünü yeni transfer Romelu Lukaku kaydetti. Kariyerinde Süper Kupa'sı bulunmayan Jose Mourinho ise bu mağlubiyetle birlikte Süper Kupa hasretini sürdürdü.

Real Madrid'de takımın yıldızı Cristiano Ronaldo, antrenman eksiği nedeniyle yedek başladığı maçın son bölümünde oyuna dahil oldu.

İLK 11'LER:

Real Madrid: Keylor; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale, Benzema

Manchester United: De Gea, Blind, Smalling, Lindelöf, Valencia, Herrera, Matic, Pogba, Darmian, Rashford, Lukaku