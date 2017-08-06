Süper Kupa finalinde büyük skandal!

Turkcell Süper Kupa'da lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.

77. dakikada Cenk Tosun'un beraberliği sağladığı golden sonra ortalık karıştı. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından sahadan uzaklaştırılırken, tribünde gerilim bir hayli arttı.

Saha içerisinde de Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma saha içerisinde bir kelebek diye tabir edilen kesici aleti hakem Fırat Aydınus'a gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Aydınus, kesici aleti 4. hakeme teslim etti.

Kesici aletin sahaya nasıl atıldığı ya da giren taraftarın mı olduğu henüz netlik kazanmadı.