İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

Trabzonspor, Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı. Milli oyuncu ayrıca Medcal Park Stadı'nda yeni sözleşmeye imza attı.
Gustavo Gomez inadı

Gustavo Gomez inadı

Simon Kjaer’in, Sevilla’ya transfer olmadan önce Milan’la temasta olması, Fenerbahçe’nin de İtalyan ekibinin stoperi Gustavo Gomez’e yönelmesini sağlamıştı.
Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

Tam 222 milyon euroluk bedelle Neymar'ın Barcelona'dan adeta göz göregöre koparan Paris Saint Germain'den Katalanlara Marco Verratti darbesi geldi.
Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı kulübün bugünkü idmanında, Serdar Aziz bir sakatlık geçirdi. Aziz'in iki gün dinlendirileceği öğrenildi.
Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Fenerbahçe'yle ismi anılan Santos'lu futbolcu Lucas Lima, Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın kendisiyle temasa geçtiğini ve Fenerbahçe'de oynamak isteyip istemeyeceğimi sorduğunu açıkladı.
Arda olmazsa Nasri geliyor

Arda olmazsa Nasri geliyor

Transfere doymak bilmeyen Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Gary Medel için 10 milyon euro

Gary Medel için 10 milyon euro

Transferde Pepe ve Negredo gibi önemli yıldızları kadrosuna katan, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'i imza aşamasına getiren Beşiktaş, son hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla rekor bedelle Çin temsilcisi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Demba Ba, Siyah-Beyazlılar’a bedelsiz olarak geri dönüyor.

Süper Kupa finalinde büyük skandal!

Turkcell Süper Kupa'da lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.

Süper Kupa finalinde büyük skandal!

77. dakikada Cenk Tosun'un beraberliği sağladığı golden sonra ortalık karıştı. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından sahadan uzaklaştırılırken, tribünde gerilim bir hayli arttı.

Saha içerisinde de Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma saha içerisinde bir kelebek diye tabir edilen kesici aleti hakem Fırat Aydınus'a gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Aydınus, kesici aleti 4. hakeme teslim etti.

Kesici aletin sahaya nasıl atıldığı ya da giren taraftarın mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

İki takım da yandı! Fatura ağır olacak!

İki takım da yandı! Fatura ağır olacak!

Demirkol çıldırdı: Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun!

Demirkol çıldırdı: Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun!

Mustafa Kemal Paşa pankartı stada alınmadı!

Mustafa Kemal Paşa pankartı stada alınmadı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Süper Kupa finalinde büyük skandal!

Süper Kupa finalinde büyük skandal!

Turkcell Süper Kupa'da lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.
İki takım da yandı! Fatura ağır olacak!

İki takım da yandı! Fatura ağır olacak!

Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren mücadelede yaşananların faturası ağır olacak gibi.
Demirkol çıldırdı: Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun!

Demirkol çıldırdı: Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun!

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa maçının sonrasında maçı yorumladı.
Mustafa Kemal Paşa pankartı stada alınmadı!

Mustafa Kemal Paşa pankartı stada alınmadı!

Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesinde yoğun güvenlik önlemleri taraftarın tepkisiyle karşılaşırken, Beşiktaşlı taraftarların hazırlattığı 'Mustafa Kemal Paşa' pankartının içeri alınmaması da sert karşılık gördü.
Süper şampiyon Konyaspor!

Süper şampiyon Konyaspor!

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı.
Aykut Kocamanın gözdesi elden kaçtı

Aykut Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

Atiker Konyaspor, Jagos Vukovic'in Olympiakos'a transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçeden ayrıldı, yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımı belli oldu!

Avrupa Ligi için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Yeşil-Beyazlılar, Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Volkan Şen’e teklif götürdü. Başarılı futbolcu ise, “Eğer Anadolu’ya gidersem oynayacağım tek kulüp Konyaspor” dedi.
Transferini bizzat açıkladı: Yüzde 90 anlaştık

Transferini bizzat açıkladı: Yüzde 90 anlaştık

Kardemir Karabükspor'un Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore, Konyaspor'la her konuda anlaştı.
Konyaspor Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı!

Konyaspor Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı!

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Atiker Konyaspor ile 3 yıllığına anlaşma yapıp, bugün düzenlenen törenle imzayı attı.
Türkiye Kupası Atiker Konyasporun!

Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un!

55. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor oldu. 120 dakikası golsüz sona eren mücadelede, penaltı atışlarını kazanan Konya temsilcisi, kupayı ilk kez müzesine götürme sevincini yaşadı.
Final maçının hakemi belli oldu

Final maçının hakemi belli oldu

Başakşehir Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakemi belli oldu....
Aykut Kocaman sonunda Fatih Terime isyan etti!

Aykut Kocaman sonunda Fatih Terim'e isyan etti!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in açıkladığı aday kadrodan sonra isyan bayrağını...
Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı....
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Konyaspor Aatifı bekliyor!

Konyaspor Aatif'ı bekliyor!

Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için Aatif Chahechouhe'u bekliyor....
Konyaspor mağlubiyetle veda etti

Konyaspor mağlubiyetle veda etti

Konya-Gent maçı sonra erdi. Temsilcimiz maçtan 90+4'de yediği golle 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı....