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Süper Kupa Akhisarspor'un

Türkiye Süper Kupası finalinde Akhisarspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Galatasaray'ı penaltılarla 6-5 mağlup etti.

Süper Kupa Akhisarsporun

Türkiye Süper Kupası finalinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde de skor değişmedi. Penaltılara giden finali Akhisarspor, 6-5 kazandı ve kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Konya BŞB Stadı'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın golünü 79. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Akhisarspor'un golünü ise 5. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti.

Penaltı atışları

Uzatmalarda eşitlik bozulmazken müsabakada penaltı atışlarına geçildi. Galatasaray'da Selçuk İnan, Eren Derdiyok,  Feghouli, Rodrigues  penaltı atışlarını gole çevirdi. Gomis penaltı atışını kaçırdı.

Akhsiarspor'da Güray Vural, Daniel Larsson, Ömer Bayram, Miguel Lopes, Seleznyov  penaltı atışlarını gole çevirdi.

Bu sonuçla Akhisarspor Süper Kupa şampiyonluğuna ilk kez ulaştı.

Türkiye Süper Kupası finalinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde de skor değişmedi. Penaltılara giden finali Akhisarspor, 6-5 kazandı ve kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Konya BŞB Stadı'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın golünü 79. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Akhisarspor'un golünü ise 5. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti.

Penaltı atışları

Uzatmalarda eşitlik bozulmazken müsabakada penaltı atışlarına geçildi. Galatasaray'da Selçuk İnan, Eren Derdiyok,  Feghouli, Rodrigues  penaltı atışlarını gole çevirdi. Gomis penaltı atışını kaçırdı.

Akhsiarspor'da Güray Vural, Daniel Larsson, Ömer Bayram, Miguel Lopes, Seleznyov  penaltı atışlarını gole çevirdi.

Bu sonuçla Akhisarspor Süper Kupa şampiyonluğuna ilk kez ulaştı.

MAÇTAN NOTLAR

TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, beş gün önce izinden dönen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya ilk 11'de şans tanıdı.

Terim, forvette de Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de görev verdi.

Fatih Terim, Akhisarspor karşısında takımını Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Fatih Terim'in 400'üncü resmi maçı

Fatih Terim, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile yapılan karşılaşmayla, sarı-kırmızılı takımın başında 400. resmi maçına çıktı.

Galatasaray, Terim idaresinde çıktığı 399 müsabakada 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı.

Onyekuru ve Muğdat Çelik yedek

Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik'i Akhisarspor karşısında yedek soyundurdu.

Onyekuru, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 hazırlık maçında 2 gol atarken, Muğdat Çelik de 6 hazırlık müsabakasında bir kez ağları havalandırdı.

Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisarspor'da görev yapmıştı.

Galatasaraylılar ilgi gösterdi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını TFF Süper Kupa mücadelesinde yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, 42 bin seyirci kapasiteli Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda kendilerine ayrılan 21 bin kişilik tribünün tamamını doldurdu.

Akhisarspor taraftarlarına ayrılan tribünde ise büyük boşluklar olduğu görüldü.

Öte yandan karşılaşma öncesi alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Konya'da oynanan maç için çevre illerden polisler geldi. Stada gelenler, yoğun bir aramadan geçirildi.

Akhisarspor ilkleri yaşadı

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, tarihinde ilk defa Süper Kupa mücadelesine çıktı. Teknik direktör Safet Susic, yeni transferler Josue ve Serginho'yu yedek soyundurdu.

Akhisarspor; Fatih Öztürk, Vrsajevic, Dany, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Aykut Çeviker, Sissoko, Bilal Kısa, Barbosa, Manu ve Seleznov 11'iyle sahaya çıktı.

Bakan Kasapoğlu da karşılaşmayı takip etti

TFF Süper Kupa maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Konya, ikinci kez Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptı

Konya, Galatasaray-Akhisarspor karşılaşması ile ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptı.

Konya'da 2016 yılında oynanan Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı.

Süper Kupa'da ''VAR'' sistemi

TFF Süper Kupa maçında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulandı.

Tribünlerdeki koltuklara da mücadele öncesinde "VAR" sisteminin anlatıldığı kitapçıklardan bırakıldı.

Okan Buruk:

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