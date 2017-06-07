Süper kaleciden Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!
Efsane kaleci Peter Schmeichel'ın oğlu olan Kasper Schmeichel'ın sosyal medya hesabından Fenerbahçeli futbolcuları takibe alması sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve efsane kaleci Peter Schmeichel'ın oğlu olan Kasper Schmeichel'ın sosyal medyadaki son hareketleri Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecana sebep oldu.
Danimarkalı file bekçisi Instagram hesabından Fenerbahçeli Volkan Demirel, Van Persie, Van der Wiel ve Martin Skrtel'i takibe aldı.
30 yaşındaki Kasper Schmeichel'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
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