Süper kaleciden Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

Fenerbahçe'den 3 transfer birden!

Mehmet Ekici ve Valbuena’nın ardından yeni transferler için kolları sıvayan Fenerbahçe, Monacolu Nabil Dirar’ın işini bitirmek için kolları sıvadı. Lyon ile sözleşmesi biten Ghezzal da radara girerken, bir kaleci ile de temasa başlandı.