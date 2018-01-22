Sumudica: Bu mu Türkiyenin en iyi hakemi?

Kayserispor teknik direktörü Sumudica, Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Farklı devrelere sahne olan kritik müsabakayı Fatih Terim'in ekibi 3-1 kazanmayı başardı. Son 4 dış saha mücadelesini kaybeden Cim Bom, bu seriye noktayı koydu.

Mücadelenin ardından Kayserispor teknik direktörü Sumudica önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rumen hocanın açıklamaları:

"Hatalar var ama bizim yaptığımız hatalar değil. Yan hakemin önünde olan pozisyon, ofsayt var golde. Umut'un pozisyonu var, Denayer arkadan itti, kırmızı kart, bu da büyük bir hata."

"Galatasaray'da 5 futbolcu 2. yarıda yerde kaldı. Muslera topu oyuna geç soktu. Galatasaray gibi bir takım. Yan hakemin önünde olan pozisyon, 1 metre ofsayt var. Bu şekilde oynayamayız, bu şekilde oynadığımız futbolun anlamı yok. Hakemler bizim lehimize hiç hata yapmıyorlar."

'Tüm Türkiye görsün'

"Gösterin, bütün pozisyonları gösterin. Umut'un pozisyonunu da gösterin, tüm Türkiye görsün. Türkiye'nin en iyi hakemi diyorlar, nasıl göremez bunu, anlamıyorum."