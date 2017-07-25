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Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Robin van Persie, Perşembe günü Sturm Graz ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçeye kötü haber

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Robin van Persie'den kötü haber geldi. NTV Spor'un haberine göre; sakatlığı bulunan Hollandalı oyuncu, Perşembe günkü ilk maçta sahada yer alamayacak.

İsviçre'nin Lozan kentinde Monaco ile oynanan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Robin van Persie'nin, yapılan muayene ve tetkiklerinde sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarda ise gerilme tespit edildi.

Tecrübeli futbolcuya, son antrenman öncesi yapılan muayene ve çeşitli testlerin ardından, oyuncunun Sturm Graz karşılaşmasında oynayamayacağı kesinleşti.

Fenerbahçe forvetsiz kaldı

Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçının arifesinde eksikliğini hissettiği forvet hattında bir darbe daha yedi.

Fernandao'dan bir süre daha yararlanamayacak olan sarı-lacivertli ekibe, elindeki tek forvet Robin van Persie'den de kötü haber geldi. Hollandalı yıldız, Monaco ile oynanan hazırlık maçında dizinin üzerine düşerek sakatlık yaşamıştı. Yapılan kontrollerde yıldız isim Robin van Persie'nin UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Strum Graz'a karşı mücadele edememesi kesinleşti.

Hollandalı'nın tedavisine bir an önce başlanırken, zaten eksik olan forvet hattının bu durumu teknik heyetin canını sıktı.

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

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Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçeye kötü haber

Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Robin van Persie, Perşembe günü Sturm Graz ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
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