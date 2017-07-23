Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Igor Tudor'dan çıldırtan açıklama: "Bu sene bizim için mükemmel geçecek"

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Östersunds'a elenmelerini değerlendirirken maç sonu ilginç açıklamalarda bulundu, "Bu sene bizim için mükemmel geçecek" dedi. Hırvat teknik adam ayrıca istifa etmeyeceğini de söyledi.