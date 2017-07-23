Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Östersunds’a elenerek Avrupa’ya erken veda etmenin şokunu henüz üzerinden atamayan Galatasaray’da, başkan Dursun Özbek duruma el koyuyor.
Bir transfer daha resmen açıklandı

Bir transfer daha resmen açıklandı

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Muslera'da son dakika! Teklif var

Muslera'da son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

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Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

Hırvat futbolcu için teklifleri değerlendirmeye başlayan Kara Kartal’a, 23 yaşındaki oyuncunun cephesinden şok bir öneri geldi.
Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Transfer yapabilmek adına oyuncu satması gereken sarı lacivertli yönetim, Rus futbolcu Neustadter için Spartak Moskova’dan gelen teklifi reddetti.
Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, özel açıklamalarda bulundu.
Kadın muhabir sordu, Nuri Şahin dondu kaldı!

Kadın muhabir sordu, Nuri Şahin dondu kaldı!

Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’un orta saha oyuncularından Nuri Şahin’e basın toplantısında sorulan bir soru gündem oldu.

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.

Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi’nin ilk haftasında Sankt Pölten’i 3-2 mağlup etti.

Sturm Graz, ligin açılış haftasında Sankt Pölten’i ağırladı. Misafir ekip, Thürauer’in 2 ve 12. dakika kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Zulechner’in 16 ve Hierlander’in 60. dakikadaki golleriyle skoru eşitleyen Sturm Graz, Zulj’un 90+2’nci dakikada penaltıdan attığı golle de sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, 27 Temmuz’daki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz’a konuk olacak. Karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.

Igor Tudor'dan çıldırtan açıklama:

Igor Tudor'dan çıldırtan açıklama: "Bu sene bizim için mükemmel geçecek"

Östersunds hocası bile inanamadı!

Östersunds hocası bile inanamadı!

Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a gönderme!

Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a gönderme!


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Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.
Igor Tudordan çıldırtan açıklama: Bu sene bizim için mükemmel geçecek

Igor Tudor'dan çıldırtan açıklama: "Bu sene bizim için mükemmel geçecek"

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Östersunds'a elenmelerini değerlendirirken maç sonu ilginç açıklamalarda bulundu, "Bu sene bizim için mükemmel geçecek" dedi. Hırvat teknik adam ayrıca istifa etmeyeceğini de söyledi.
Östersunds hocası bile inanamadı!

Östersunds hocası bile inanamadı!

Östersunds teknik direktörü Graham Potter, Galatasaray'ı elemelerini değerlendirdi, "Bu bizim için bir rüya gibi" dedi.
Medipol Başakşehirden Galatasaraya gönderme!

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Galatasaray – Östersunds maçının ardından Başakşehir kulübü sosyal medyadan Galatasaray'a göndermede bulundu.
İkinci Tromsö vakası! Cimbom köy takımına elendi!

İkinci Tromsö vakası! Cimbom köy takımına elendi!

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Igor Tudor maç sonu ne söyledi?

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 mağlup oldukları Östersunds maçı sonrası umutlu konuştu.
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Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

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