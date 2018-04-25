Stoke küme düşerse Ndiaye Galatasaraya geri dönecek mi?

Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, takımı Premier Lig'den düşerse yine Premier Lig'de yoluna devam edecek.

Sezona Galatasaray'da başlayan ve devre arasında İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye için West Ham United ve Newcastle United devreye girdi.

Galatasaraylı taraftarlar, Ndiaye'nin geri dönme ihtimalini dillendirmeye başladı ancak Senegalli yıldızın gelecek sezon da Premier Lig'de kalacağı ortaya çıktı. Ndiaye, takımı Premier Lig'den düşmesi halinde Galatasaray'a ödenen 16 milyon euroyu getirdiği takdirde serbest kalacak. Ndiaye için West Ham ve Newcastle gibi kulüpler devreye girmeye hazır.

Sabah