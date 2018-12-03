Stat, Ersun Yanal tezahüratlarıyla inledi

Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla mücadelenin sona ermesinin ardından hayal kırıklığına uğrayan bazı taraftarlar tribünde Aziz Yıldırım lehine tezahürat ettiler.