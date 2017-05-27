Sportif direktör şok etti: Galatasaraya gitme

Galatasaray sezon başında yaşadığı Denayer kriziyle bir kez daha karşı karşıya. Manchester City Sportif Direktörü Txiki Begiristain, Denayer ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gitmemesini tavsiye etti.

Galatasaray sezon başında yaşadığı Denayer kriziyle bir kez daha karşı karşıya.

Fanatik'in haberine göre, transferin son saatlerine kadar Belçikalı futbolcudan haber bekleyen Sarı- Kırmızılılar, kulübü Manchester City’nin karşı çıkması ve genç oyuncuyu Sunderland’e kiralamasıyla sıkıntı yaşamıştı. Galatasaray yine Denayer’i istiyor ve 21 yaşındaki futbolcu da bu teklife çok sıcak bakıyor.

Ancak Manchester City Sportif Direktörü Txiki Begiristain’in, kiralık gönderecekleri Denayer’le bir görüşme yaparak, “Türkiye’ye gitmeni istemiyoruz. Çünkü orada iyi bir lig yok. Onun yerine Fransa, İtalya, Almanya veya İspanya’dan bir takım seçebilirsin” dediği öğrenildi. Buna rağmen Belçikalı futbolcu ve menaceri, Galatasaray’a gitmek için bastırıyor.