"Sözleşmeni uzatma seni alacağım"
Aslan'ın başında çıktığı ilk maçta Göztepe galibiyetiyle yüzü gülen Fatih Terim, transferde de harekete geçti.
İmparator, Milli Takım forması giydirmek için uzun uğraşlar verdiği Kaan Ayhan'la iletişime geçti.
Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki stoperle konuşan Terim, "Sözleşme yenileme. Seni G.Saray'a alacağım. Sen 2. Lig'de oynayacak futbolcu değilsin" dediği öğrenildi.
Milli futbolcunun da, Terim'e olumlu yanıt verdiği belirtildi.
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