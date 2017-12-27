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Sözleşmeni uzatma seni alacağım

İmparator, Milli Takım forması giydirmek için uzun uğraşlar verdiği Kaan Ayhan'la iletişime geçti.

Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki stoperle konuşan Terim, "Sözleşme yenileme. Seni G.Saray'a alacağım. Sen 2. Lig'de oynayacak futbolcu değilsin" dediği öğrenildi.

Milli futbolcunun da, Terim'e olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Galatasaray'da iki ismin bileti kesildi

Galatasaray'da iki ismin bileti kesildi

Galatasaray'ın yeni transferi idmana çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi idmana çıktı

Igor Tudor:

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Galatasarayda iki ismin bileti kesildi

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