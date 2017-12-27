"Sözleşmeni uzatma seni alacağım"

Igor Tudor: "Takımdan ayrılırken başkan bana dedi ki..."

Ve Igor Tudor, Galatasaray'dan ayrılığıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Hırvat teknik adam Igor Tudor, ilk günden, son güne kadar Türkiye'de ve Galatasaray'da yaşadıklarını açıkladı.