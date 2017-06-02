"Sözleşmem bitti, neden idmana çıkıyorum?"

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, sabah tesislerdeki profesyonellere takılarak, “Sözleşmem bitti ama neden idmana çıkıyorum?” esprisini yaptı. Takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruları ise “Hayırlısı ne ise o olsun” şeklinde yanıtladı.

Galatasaray’da günün esprisi Sabri Sarıoğlu’ndan geldi. 31 Mayıs itibariyla Galatasaray ile sözleşmesi biten ancak dünkü antrenmana çıkan tecrübeli futbolcu, Florya’daki profesyonellere takılarak, “Sözleşmem bitti ama neden idmana çıkıyorum?” esprisini yaptı.

Sabri antrenman sonrası tesislerden çıkarken gazetecilerle sohbet etti ve yaşadığı komik olayı anlattı. Tecrübeli futbolcu gazetecilerin “Peki maçta olacak mısın?” sorusuna, “Sezon bitmediği için kağıt üzerinde sözleşmenin bittiği tarih önemli değil. Hamza Hoca döneminde 4. yıldızı alırken de yine benzer bir durum olmuştu” yanıtını verdi.

Sarı-kırmızılılarda 32 yaşındaki futbolcu takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak ise “Hayırlısı ne ise o olsun” dedi.

Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor’un tecrübeli futbolcunun çalışma temposundan ve disiplininden memnun olduğu belirtiliyor. Hırvat teknik adamın yönetimden sağ bek transferi istemesine karşın Sabri’yi kadroda tutmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcu da kendisiyle yeni mukavele yapılmaması durumunda futbolu bırakmayı planladığını geçtiğimiz günlerde yakın çevresiyle paylaşmıştı.

2: Bu sezon pek skorer bir görüntü çizmeyen Sabri Sarıoğlu, iki kulvarda forma giydiği 33 karşılaşmada 2 gol attı. Bunlardan biri lig, diğeri kupadaydı.

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