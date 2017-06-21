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Yıldız isimden ayrılık açıklaması

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Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

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İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki uzun forvet Barış Hersek ile olan kontratını 2 yıl yeniledi. Milli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Juventus'un 17 yaşındaki forveti Moise Kean'ın kulüple yeni sözleşme imzalaması için babasından ilginç bir talep geldi.

Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Juventus forması giyen Moise Kean'in babası, oğlunun siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzalaması karşılığında yöneticilerden traktör istedi!

17 yaşındaki oyuncu, bu sezon Juventus formasıyla ilk resmi maçına çıktı ve 2000'li yıllarda doğup Serie A'da gol atan ilk isim olmayı başardı. Juventus kulübü de performansıyla birçok kulübün radarına giren Kean'in sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı.

Ancak Tuttosport'ta yer alan habere göre; Kean'in babası, kendisine verilen sözün tutulmadığı gerekçesiyle İtalyan kulübüne isyan etti. "Oğlumu istiyorsanız bana traktör verin!" diyen baba Kean, Juventus yöneticilerini verdikleri sözleri tutmamakla suçladı.

"700 bin euro'luk yıllık ücret konusunda anlaştık ama Fildişi Sahili'ndeki çiftliğime araç-gereç yardımında bulunma konusunda bana söz vermişlerdi" diyen Kean'in babası, şimdilik herhangi bir anlaşma söz konusu olmadığını söyledi.

Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola'nun Kean'i temsil ettiğini söylemesine de sert çıkan baba Kean, "Raiola her yerde oğlumun menajerliğini yaptığını söylüyor ama ben herhangi bir belge imzalamadım" şeklinde açıklama yaptı.

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Jose Sosa aşkı bitmiyor!

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Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

Sözleşme yenilemek için kulüpten traktör istedi

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Her yol Beşiktaşa çıkıyor

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