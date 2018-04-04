Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
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"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

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Soyunma odasında şampiyonluk konuşması

Maç sonrası oyuncularıyla bir toplantı yapan Kocaman, kalan 7 haftada şampiyonluğa olan inancını açıkça dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerine, “Biz maçlarımızı kazanalım. O fırsat bize gelecek. Puan farkını kapatacağız. Zirvedeki rakiplerimizin birbirleriyle oynayacağı maçlar var. Bu fırsatı iyi değerlendirerek sezon sonunda şampiyon olacağız” diyerek futbolcularını motive ettiği öğrenildi.

2 KEZ İSTANBUL DIŞINDA

51 puana sahip olan F.Bahçe’nin lider Galatasaray’la arasındaki puan farkı 6. Cim-Bom kendi sahasında şampiyonluk mücadelesi verdiği rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir ile oynayacak.  Kanarya, kalan 7 maçta sadece 2 kez İstanbul’un dışına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Sivas, Kasımpaşa ve Karabük deplasmanlarına gidecek. F.Bahçe evinde ise Osmanlı, Antalya, Bursa ve Konya’yı ağırlayacak. Aykut Kocaman, 7 maçta 21 puan toplamayı hedefliyor.

İLK YARIDA 17 PUAN

F.Bahçe, son 7 haftada oynayacağı rakiplere sezonun ilk yarısında yenilmedi. Kanarya, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puan topladı. Sarı-Lacivertliler, Osmanlı ve Konya ile 1-1 berabere kalırken, Sivas (4-1), Antalya (1-0), Kasımpaşa (4-2), Bursaspor (1-0) ve Karabük’ü (2-0) mağlup etmişti. F.Bahçe bu sezon iç sahada oynadığı 13 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi elde etti. Kanarya’nın dış saha karnesi ise 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet.

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