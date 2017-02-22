Sow: "Atamadım, özür diliyorum"

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Fabiano, Krasnodar maçı sonrası üzgün olduklarını belirtirken gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını söylediler.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ülker Stadı'nda Krasnodar'ı konuk eden Fenerbahçe, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.

Sarı Lacivertliler'in Senegalli golcüsü Moussa Sow, mücadele sonrası özür dilemek istediğini belirtti.

İşte maç sonu demeçleri;

"Şu anda herkes büyük üzüntü yaşıyor. Çok istiyorduk iyi bir skorla ayrılmayı. Çok da pozisyon ürettik, ben de ürettim. Ben de birçok pozisyonu değerlendiremedim, çok üzgünüm. Benim de sorumluluğum var, atamadım. Özür dilemek istiyorum."

"Önceki yıllar gibi ama bahane aramanın anlamı yok. Suçlu aranıyorsa, oyuncular olmalı. Saha içinde iş yapması gereken biziz. Oyuncular olarak daha fazlasını yapmalıydık. Bu sezonu bu şekilde bırakmamalıyız. İnancımı koruyorum, ne olacağını bilemeyiz."

Fabiano: Bu skorların ardından konuşmak zor

Fenerbahçe'de Volkan Dmeirel'in sakatlığı nedeniyle sonradan oyuna giren Fabiano maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli kalecinin açıklamaları;

"Böyle skorların ardından konuşmak son derece zor. Turu getirecek skorla ayrılmak istiyorduk, maalesef başaramadık. Maksimumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık, çok istedik, ancak olmadı."

"2 kulvarda mücadelemizi sürdürüyoruz, kafamızı kaldırmalıyız. 2 kulvarda şampiyonluk şansımız var, yolumuza devam etmeliyiz."