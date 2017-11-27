Sosanın paylaşımına öfke kustular

Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor'da taraftarlar Jose Sosa'ya büyük tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. Hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Jose Sosa taraftarların tepkisini çekti. Sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanan Sosa'nın eşi Carolina Alurralde Milano’da çekilen fotoğraflarını 'Asansörde bir sarışın buldum' mesajıyla sosyal medyada paylaşınca olanlar oldu.

Taraftarlar fotoğrafa yorum yağdırırken Sosa'ya büyük tepki gösterdi. Sezon başından beri beklenenden çok uzak bir performans sergileyen ve eleştirilerin hedefi olan Sosa'nın fotoğrafına taraftarların yazdığı mesajlardan bazıları şöyle:

"Sakatlık bahane tatil şahane”

“Sosa'ya haber ver 2-1 yendik umrunda değildir ama”

“Gelmeyin Trabzon’a”

“O sarışına söyle asıl mesleği futbolculuk aldığı parayı hak etsin”

"Biz taraftarlar kahrımızdan ölücez öyle kafayıda sarıya boyatmakla bu işler olmuyo"