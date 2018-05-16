Jeremain Lens'e talip var

Jeremain Lens'e talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Elano bombası! Geri dönüyor

Elano bombası! Geri dönüyor

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.
Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.
İşte Riekerink'in yeni adresi

İşte Riekerink'in yeni adresi

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski hocası Jan Olde Riekerink'i getirmek istiyor.
Q7 için istenen para ortaya çıktı

Q7 için istenen para ortaya çıktı

Çin kulüplerinin talip olduğu Quaresma'ya Beşiktaş'tan 10 milyon euro'luk talep iletildi.
Umar Aminu sürprizi

Umar Aminu sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı, şampiyonu belirleyecek Galatasaray maçıyla sezona nokta koyacak Göztepe gelecek sene için kolları sıvadı.
Bilic'in yeni adresi belli oldu

Bilic'in yeni adresi belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük görevine Hırvat taktisyen Slaven Bilic'i getirmeye hazırlanıyor.
"Seneye herkes beni konuşacak"

"Seneye herkes beni konuşacak"

Herkes Aykut Kocaman'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı ve bir daha forma vermediği Ozan Tufan'ın söylediği, '2018-19 benim sezonum olacak. Tüm Fenerbahçe taraftarları beni konuşacak' sözlerinin anlamını çözmeye çalışıyor.

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.

Sosadan Beşiktaşa: Beni alın

Trabzonspor’da forma giyen ancak yüksek maliyeti nedeniyle yönetimin elden çıkarmak istediği Jose Sosa’nın, eski takımı Beşiktaş’a “Beni alın” haberi gönderdiği ortaya çıktı. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında oynadığı Siyah-Beyazlılar’dan Trabzon’a aldığı ücreti talep ettiği bildirildi. Beşiktaş’ın ise 3 milyon 320 bin euro kazanan Sosa’nın ücretini fazla bulduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! İmza atmak için Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! İmza atmak için Türkiye'den ayrıldı

Talisca'dan ayrılık gibi açıklama

Talisca'dan ayrılık gibi açıklama

Jeremain Lens'e talip var

Jeremain Lens'e talip var


 

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Beşiktaşta ilk ayrılık! İmza atmak için Türkiyeden ayrıldı

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! İmza atmak için Türkiye'den ayrıldı

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Taliscadan ayrılık gibi açıklama

Talisca'dan ayrılık gibi açıklama

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Talisca, Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Jeremain Lense talip var

Jeremain Lens'e talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Evertonda deprem! Kovuldu

Everton'da deprem! Kovuldu

Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.
Quaresma için istenen para ortaya çıktı

Quaresma için istenen para ortaya çıktı

Çin kulüplerinin talip olduğu Quaresma'ya Beşiktaş'tan 10 milyon euro'luk talep iletildi.
Sosadan Beşiktaşa: Beni alın

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.
Atiba, Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere

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