Sosadan Beşiktaşa: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.

Trabzonspor’da forma giyen ancak yüksek maliyeti nedeniyle yönetimin elden çıkarmak istediği Jose Sosa’nın, eski takımı Beşiktaş’a “Beni alın” haberi gönderdiği ortaya çıktı. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında oynadığı Siyah-Beyazlılar’dan Trabzon’a aldığı ücreti talep ettiği bildirildi. Beşiktaş’ın ise 3 milyon 320 bin euro kazanan Sosa’nın ücretini fazla bulduğu öğrenildi.

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