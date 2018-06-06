Sonunda! İmzalar an meselesi

Peru basını, Arsenal'ın Kosta Rikalı yıldızı Joel Campbell'in Galatasaray'a çok yakın olduğunu yazdı.

Yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'la ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Peru basını, adı bir süredir Sarı Kırmızılılar'la birlikte anılan Joel Campbell'le ilgili flaş bir haber yayımladı.

Depor.com'un haberine göre Arsenal'ın sözleşme uzatmaya yanaşmadığı Kosta Rikalı sağ kanat oyuncusu, Cim Bom'a transfer olmaya çok yakın.

Sitenin edindiği bilgilere göre Campbell için yeniden nabız yoklamaya başlayan Sarı Kırmızılı yöneticiler, önümüzdeki hafta oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek resmi tekliflerini yapacak.

Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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