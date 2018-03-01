Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Burada hakemleri de büküyorlar"

"Ne diyelim, söylenecek bir şey yok. Oyunun etrafında kalarak oyunu anlatmak mümkün değil. Burada maç kazanmak çok zor, gerçekten çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmak önemli. Burada hakemleri de büküyorlar, her şeyi büküyorlar. Adamları da anlıyorum, burası başka bir yer olmuş. Kazanma şansımız pek yok gibi gözüküyordu."

"Sonra eze eze yendik diyorlar"

"Kimse görmüyor mu bunu? Bu değil bu iş. Bu iş bu değil. Tekmeler, tokatlar, dokunmadan fauller, sonra eze eze yendik diyorlar. Eze eze mi, ezdire ezdire mi? Bu bir oyun değil bu şekilde. Son iki maçı yöneten hakem Türkiye'nin en tecrübeli iki hakemi ama bir baksınlar, huzur duyuyorlar mı? Oyunun içinde hep başka bir şey oluyor, oyunun içine giremiyoruz."

"%100 haklı hakem, %100 haksız oyuncularımız"

"Bize çıkan kırmızı kartlarla ilgili %100 haklı hakem, %100 haksız oyuncularımız ama öbür taraftan da Beşiktaş'ta en az 2-3 oyuncunun atılması gerekiyordu. Oyuncularımın cezasını ben veririm."