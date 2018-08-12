Son şampiyon galibiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta maçında son şampiyon Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta ligin yeni ekiplerinden Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Yeni sezonu Süper Kupa'da alınan Akhisarspor mağlubiyetiyle açan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında, ligin yeni ekiplerinden Ankaragücü'ne konuk oldu.

Sarı-Kırmızılılar, maçın ilk dakikalarında 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak, sezona 3 puanla başladı.

Galatasaray'ın gollerini Serdar Aziz ve Bakary Kone (kendi kalesine) ve Eren Derdiyok kaydederken, Ankaragücü'nün tek golünü El-Kebir attı.

Galatasaray'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan futbolculardan Bafetimbi Gomis şans bulamazken, maça yedek kulübesinde başlayan Belhanda ve Feghouli, ikinci yarıda forma şansı buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı

4'üncü dakikada maçtaki ilk sarı kart çıktı. Garry Rodrigues, Erdem'e yaptığı hareket sonrası, hakem tarafından kartla cezalandırıldı.

GOL! Ankaragücü, 7. dakikada 1-0 öne geçti. Mokhtar'ın ara pasında ofsayttan kurtulan El Kebir, ev sahibi ekibi üstünlüğe taşıdı.

15'inci dakikada Onyekuru, orta sahadan aldığı topla rakip kaleye doğru ilerlerken, Yalçın Ayhan topa elle müdahale ederek maçtaki 2. sarı kartı gördü.

16'ncı dakikada Maicon kazanılan frikikte topun başına geçti, Brezilyalı oyuncunun etkili şutu yan ağlarda kaldı.

GOL! 21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sinan Gümüş'ün kullandığı kornerde Maicon topu arka direğe aşırttı. Serdar Aziz'in kafası skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 25'i gösterdiğinde Galatasaray 2. gole çok yaklaştı. Fernando'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, penaltı noktası üzerinde dar açıdan kaleyi yokladı ancak kaleci Hoph şutu önledi.

Galatasaray atakları iyiden iyiye şıklaştı. 27. dakikada Maicon, ceza sahası yayı üzerindeki Rodrigues'e müthiş bir pas attı. Yıldız futbolcunun plasesi az farkla auta gitti.

GOL! Beraberlik golünün ardından artan Galatasaray atakları sonuç verdi. 30. dakikada Mariano'nun ortasında Ankaragücü'nde yeni transfer Bakary Kone'nin ters kafası filelerle buluştu: 2-1.

34'üncü dakikada Sinan Gümüş'ün pasında Onyekuru ceza sahası içinde topla buluştu. Rakibini geçen Nijeryalı futbolcunun şutu yan ağlarda kaldı.

Ankaragücü, 36. dakikada El-Kebir'le bir gol buldu, ancak ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

Fernando, 45+3'te İlhan'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

İkinci yarının ilk düdüğü çaldı.

Galatasaray ikinci yarıya da etkili başladı. Onyekuru sağ kanattan taşıdığı topu, ceza sahasında bulunan Sinan Gümüş'e verdi. Sinan'ın zayıf dokunuşu sonrası Hoph topu kontrol etti.

53'te Ankaragücü'nün yeni transferİ Mokhtar, Sinan Gümüş'ün formasını arkadan çekince sarı kart gördü.

64'te ev sahibi ekip beraberlik golüne yaklaştı. El-Kebir, ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleyi yokladı, Muslera'yı geçen top az farkla auta gitti.

Galatasaray'da 67. dakikada Garry Rodrigues'in yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

79'da Mokhtar'ın yerine Kehinde oyuna girdi.

81'inci dakikada Sinan Gümüş'ün yerine Belhanda oyuna dahil oldu.

84'te günün başarılı isimlerinden Onyekuru, yerini Feghouli'ye bıraktı.

GOL! Galatasaray uzatmalarda farkı 2'ye çıkardı. Oyuna sonradan dahil olan iki isim Selçuk topu Belhanda'ya verdi, Faslı oyuncu şık bir ara pasla Eren Derdiyok'u buldu. Türk asıllı futbolcu aşırtma bir vuruşla Hopf'u mağlup etti: 3-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru, Sinan, Rodrigues, Eren

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Linnes, Gomis, Yunus, Celil, Muğdat, Feghouli

Ankaragücü: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Mokhtar, İlhan, El Kabir.

Yedekler: Korcan, Altay, Szukala, Mehmet, Kaan, Mahmut, Sedat Ağçay, Kenan Özer, Kehinde, Ozokwo