Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Son şampiyon galibiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta maçında son şampiyon Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta ligin yeni ekiplerinden Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon galibiyetle başladı

Yeni sezonu Süper Kupa'da alınan Akhisarspor mağlubiyetiyle açan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında, ligin yeni ekiplerinden Ankaragücü'ne konuk oldu.

Sarı-Kırmızılılar, maçın ilk dakikalarında 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak, sezona 3 puanla başladı.

Galatasaray'ın gollerini Serdar Aziz ve Bakary Kone (kendi kalesine) ve Eren Derdiyok kaydederken, Ankaragücü'nün tek golünü El-Kebir attı.

Galatasaray'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan futbolculardan Bafetimbi Gomis şans bulamazken, maça yedek kulübesinde başlayan Belhanda ve Feghouli, ikinci yarıda forma şansı buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı

4'üncü dakikada maçtaki ilk sarı kart çıktı. Garry Rodrigues, Erdem'e yaptığı hareket sonrası, hakem tarafından kartla cezalandırıldı.

GOL! Ankaragücü, 7. dakikada 1-0 öne geçti. Mokhtar'ın ara pasında ofsayttan kurtulan El Kebir, ev sahibi ekibi üstünlüğe taşıdı.

15'inci dakikada Onyekuru, orta sahadan aldığı topla rakip kaleye doğru ilerlerken, Yalçın Ayhan topa elle müdahale ederek maçtaki 2. sarı kartı gördü.

16'ncı dakikada Maicon kazanılan frikikte topun başına geçti, Brezilyalı oyuncunun etkili şutu yan ağlarda kaldı.

GOL! 21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sinan Gümüş'ün kullandığı kornerde Maicon topu arka direğe aşırttı. Serdar Aziz'in kafası skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 25'i gösterdiğinde Galatasaray 2. gole çok yaklaştı. Fernando'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, penaltı noktası üzerinde dar açıdan kaleyi yokladı ancak kaleci Hoph şutu önledi.

Galatasaray atakları iyiden iyiye şıklaştı. 27. dakikada Maicon, ceza sahası yayı üzerindeki Rodrigues'e müthiş bir pas attı. Yıldız futbolcunun plasesi az farkla auta gitti.

GOL! Beraberlik golünün ardından artan Galatasaray atakları sonuç verdi. 30. dakikada Mariano'nun ortasında Ankaragücü'nde yeni transfer Bakary Kone'nin ters kafası filelerle buluştu: 2-1.

34'üncü dakikada Sinan Gümüş'ün pasında Onyekuru ceza sahası içinde topla buluştu. Rakibini geçen Nijeryalı futbolcunun şutu yan ağlarda kaldı.

Ankaragücü, 36. dakikada El-Kebir'le bir gol buldu, ancak ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

Fernando, 45+3'te İlhan'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

İkinci yarının ilk düdüğü çaldı.

Galatasaray ikinci yarıya da etkili başladı. Onyekuru sağ kanattan taşıdığı topu, ceza sahasında bulunan Sinan Gümüş'e verdi. Sinan'ın zayıf dokunuşu sonrası Hoph topu kontrol etti.

53'te Ankaragücü'nün yeni transferİ Mokhtar, Sinan Gümüş'ün formasını arkadan çekince sarı kart gördü.

64'te ev sahibi ekip beraberlik golüne yaklaştı. El-Kebir, ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleyi yokladı, Muslera'yı geçen top az farkla auta gitti.

Galatasaray'da 67. dakikada Garry Rodrigues'in yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

79'da Mokhtar'ın yerine Kehinde oyuna girdi.

81'inci dakikada Sinan Gümüş'ün yerine Belhanda oyuna dahil oldu.

84'te günün başarılı isimlerinden Onyekuru, yerini Feghouli'ye bıraktı.

GOL! Galatasaray uzatmalarda farkı 2'ye çıkardı. Oyuna sonradan dahil olan iki isim Selçuk topu Belhanda'ya verdi, Faslı oyuncu şık bir ara pasla Eren Derdiyok'u buldu. Türk asıllı futbolcu aşırtma bir vuruşla Hopf'u mağlup etti: 3-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru, Sinan, Rodrigues, Eren

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Linnes, Gomis, Yunus, Celil, Muğdat, Feghouli

Ankaragücü: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Mokhtar, İlhan, El Kabir.

Yedekler: Korcan, Altay, Szukala, Mehmet, Kaan, Mahmut, Sedat Ağçay, Kenan Özer, Kehinde, Ozokwo

Emre Akbaba Aslan olmak üzere

Emre Akbaba Aslan olmak üzere

Fatih Terim'den flaş karar! Onyekuru...

Fatih Terim'den flaş karar! Onyekuru...

İsveçli golcü Galatasaray'a

İsveçli golcü Galatasaray'a


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Son şampiyon galibiyetle başladı

Son şampiyon galibiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta maçında son şampiyon Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta ligin yeni ekiplerinden Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Emre Akbaba Aslan olmak üzere

Emre Akbaba Aslan olmak üzere

25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan Galatasaray’ın, Alanyaspor’la da pazarlıklarda aşama kaydettiği ve tarafların el sıkışma noktasına geldiği öğrenildi.
Fatih Terimden flaş karar! Onyekuru...

Fatih Terim'den flaş karar! Onyekuru...

Galatasaray’ın Ankaragücü ile oynayacağı maçta Feghouli’nin yerine Henry Onyekuru’yu ilk 11’de oynaması bekleniyor.
İsveçli golcü Galatasaraya

İsveçli golcü Galatasaray'a

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın Anderlecht forması giyen İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin'i transfer etmek istediği iddia edildi.
Süper Kupa Akhisarsporun

Süper Kupa Akhisarspor'un

Türkiye Süper Kupası finalinde Akhisarspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Galatasaray'ı penaltılarla 6-5 mağlup etti.
Galatasarayı yıkan haber

Galatasaray'ı yıkan haber

Galatasaray'ın kiralamak için girişimlerini sürdürdüğü Badou Ndiaye için flaş bir iddia ortaya atıldı. Everton'ın, Stoke City'de forma giyen Senegalli yıldızı kadroya katmak istediği belirtildi.
Galatasaraydan art arda transferler

Galatasaray'dan art arda transferler

Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in genç oyuncusu Mirza Cihan'ı kadrosuna kattı.
Müjde! Maicona iki talip birden

Müjde! Maicon'a iki talip birden

Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan beri tartışılan isim olan ve elden çıkarılması gündeme gelen Maicon ile ilgili gelişme var.
Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Birhan Vatansever, takıma geri döndü.
Yasin Öztekin: İnşallah Galatasaraya 1-2 gol atarım

Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a 1-2 gol atarım"

Göztepe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı futbolculardan Yasin Öztekin, Galatasaray döneminin geride kaldığını ve oynadığı maçta Galatasaray'a gol atmak istediğini açıkladı.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...