Son gün bombası Mandzukic

FİKRET Orman’ın son 2 sezondur hayallerini süsleyen ancak kulübü Juventus’un bir türlü bırakmadığı Hırvat golcü Mario Mandzukic transferinde yeni gelişmeler ortaya çıktı.

İtalyan “TuttoMercato” isimli haber sitesi yaptığı Mandzukic analizinde, tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon takımdan ayrılabileceğini belirtti. Juve’nin Ronaldo’yu alıp Higuain’i satmasından sonra bir golcü daha aradığını belirten site, Beşiktaş’ın Hırvat golcüyü ikna edebilmesi halinde transferin son günü imzayı attırabileceğini kaydetti.

Pepe, LASK Linz maçıyla dönüyor

KARTAL, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya’nın LASK Linz takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. Dün izin yapan Siyah-Beyazlı futbolcular, bu akşam Ümraniye’de toplanarak maçın taktik çalışmasını gerçekleştirecek. Şenol Güneş’in bu maça da Larin’le başlaması beklenirken, stoperde Necip-Fatih yerine artık Pepe’ye şans verileceği ve Portekizli yıldızın Fatih Aksoy’la birlikte oynayacağı kaydedildi. Öte yandan, maçın biletlerinin satışı devam ediyor.

Güneş