Son bomba Samir Nasri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar’ın ardından yönetim kaleci ve hücuma yönelik bir oyuncu için de temaslarını yoğunlaştırdı.

Geçtiğimiz yıl da sarı - lacivertli takımın gündemine gelen tecrübeli futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Bu kez roller değişti, Nasri’nin menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti, transferinin mümkün olacağını belirtti. Nasri gibi bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler bununla ilgili çalışmalara başladı. Ancak bu transferin gerçekleşebilmesi için ilk olarak maliyetlerin uygun olması gerektiği ifade edildi.

Eğer sarı-lacivertli kulüp mali olarak transferi karşılayabilirse bir üst seviyede görüşmeler yapılacak. İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşmesi 2019 yılına kadar devam eden Cezayir asıllı Fransız futbolcuyu kulübü gelecek yılki kadroda düşünmüyor. Bu nedenle Nasri’nin kiralanma ihtimali de bulunuyor.

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