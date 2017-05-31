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Son aday Samir Nasri

Valbuena’yı bitirme noktasına gelen Fenerbahçe, gözünü Manchester City’nin yıldızı Nasri’ye dikti. Sarı- Lacivertliler, Fransız oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor.

Son aday Samir Nasri

Orta sahada kapsamlı bir revizyona gitmeye hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Lyon’lu Mathieu Valbuena konusunda büyük aşama kaydetti. Yönetim, şimdi gözünü bir diğer Fransız yıldıza, Samir Nasri’ye çevirdi.

Teklif yapıldı

29 yaşındaki oyuncu sezon başında Beşiktaş’ın gündemine gelmiş ancak tercihini Sevilla’dan yana kullanmıştı. İspanyol ekibi, 1 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmadı. Guardiola’nın takımda düşünmediği Samir Nasri’yi kiralamak için bu kez Fenerbahçe Yönetimi devreye girdi. İngiliz ve İtalyan basınına göre başarılı oyuncu için Manchester City’ye teklif yapıldı. City Yönetimi’nin bu konuda kararı futbolcuya baktığı belirtildi. Sarı- Lacivertliler eğer oyuncuyu ikna edebilirse, Nasri yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

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Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

İşte Valbuena'nın Fenerbahçe'deki görevi!

İşte Valbuena'nın Fenerbahçe'deki görevi!


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güncel
Son aday Samir Nasri

Son aday Samir Nasri

Valbuena’yı bitirme noktasına gelen Fenerbahçe, gözünü Manchester City’nin yıldızı Nasri’ye dikti. Sarı- Lacivertliler, Fransız oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor.
Bir gün Şampiyonlar Ligini kazanacağız

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