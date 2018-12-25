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Solskjaerin ilk transferi Galatasaraydan

Manchester United'da Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer'in önceliği savunmanın ortasına verdiği iddia edildi.

Dünyaca ünlü birçok yıldız savunmacının Norveçli teknik adamın listesinde olduğu belirtilirken, bu isimlerin arasında Ozan Kabak'a da yer verildiği yazıldı.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, Koulibaly, Skriniar, Maguire ve Diop gibi isimlerin bulunduğı listede Ozan Kabak da var. United scout'ları ciddi şekilde bu oyuncuları sürekli takip ediyor ve rapor gönderiyor.

İşte listede olduğu belirtilen oyuncular ve onlarla ilgili Daily Mail'de yazılan yorumlar:

Ozan Kabak (Galatasaray)

Değeri: 6,7 milyon pound (45 milyon TL)

18 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk kez Galatasaray forması giydi ancak Fatih Terim yönetiminde yeni durumuna çabuk alıştı. Manchester United ve birçok Avrupa kulübünün onu takip ettiği biliniyor. 6,7 milyon poundluk değerine rağmen Galatasaray onun için 20 milyon pound değer biçiyor.

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Değeri: 90 milyon pound (603 milyon TL)

United onu geçtiğimiz sezonlarda transfer etmek istemişti. ANcak bu sezon saçma sapan bir teklif yapılmadığı sürece ocak ayında takımdan ayrılması imkansız. Koulibaly'nin Serie A'da mutlu olduğu biliniyor.

Nikola Milenkovic (Fiorentina)

Değeri: 45 milyon pound (302 milyon TL)

21 yaşındaki oyuncu yeni Nemanja Vidic olarak tanımlanıyor. Stoper mevkisinin yanı sıra sağ bekte de oynayabiliyor ancak hala tecrübesi bir oyuncu olarak gösteriliyor.

Eder Militao (Porto)

Değer: 40 milyon pound (268 milyon TL)

Geçen sezon Manchester City'nin transfer etmeye çok yaklaştığı 20 yaşındaki stoper, Sao Paulo'dan Porto'ya gelmişti. Genç yaşına rağmen Brezilya Milli Takımı forması da giyen Militao, sağ bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor.

Milan Skriniar (Inter)

Değeri: 90 milyon pound (603 milyon TL)

23 yaşındaki SLovak stoperin her geçen gün şöhreti artıyor. Yeni sözleşme için şartlar çok daha değişik olacak. Barcelona ve Juventus da onu takip ediyor.

Harry Maguire (Leicester City)

Değer: 75 milyon pound (503 milyon TL)

Leicester City oyuncusundan çok memnun ve ocak ayında onu satmak istemiyor. Eğer Manchetser United'a transfer olursa İngiltere'nin transfer ekorunu da kırabilir.

Issa Diop (West Ham United)

Değeri: 60 milyon pound (403 milyon TL)

West Ham United 21 yaşındaki genç oyuncusunu ocak ayında bırakmak istemeyecektir.

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