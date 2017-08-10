Soldadonun ardından o da geliyor

Soldado'nun ardından o da geliyor
Fenerbahçe, transferde yeniden hızlandı ve Soldado'nun ardından Giuliano'yu da renklerine katıyor.
Bein Sports'un haberine göre Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Brezilyalı Giuliano ile anlaştı.
Sarı lacivertli kulüp transferde yeniden hızlandı ve Soldado'nun ardından Giuliano'yu da renklerine katıyor. Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Giuliano yarın İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe, Valencia'daki orta saha oyuncusu Fabian Orellana'yı da transfer listesine aldı. Bu arada Giuliano, Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.
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