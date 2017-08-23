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Soldado idmana çıkmadı

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.

Soldado idmana çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Makedonya’nın Vardar ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Vardar maçı öncesi son idmanını yaparken, bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Medyaya açık bölümde Fenerbahçe takımı, kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Roberto Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.

Vardar maçı kadrosunda olacak

Dünkü idmanda sakatlık yaşayan ve sağ arka adelesinde çekme olan İspanyol forvetin, Vardar maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamada, Soldado’nun, tedavileri süren Mehmet Ekici ve Fernandao ile birlikte özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, ağrıları bulunan Şener Özbayraklı’nın, idmanın başlangıcında yer almasına karşın, çalışmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı olarak antrenmanını sürdüreceği belirtildi.

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