Sola son aday Davide Santon

Fatih Terim’in basın toplantısında açıkladığı, “Sadece Asamoah için değil başka isimler için de bağlantılarım var” dediği futbolculardan birinin Inter’in yıldızı Davide Santon olduğu öğrenildi.

G.SARAY’DA sol bek için çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, gündeme Inter’de fazla forma şansı bulamayan Davide Santon ismi geldi. Teknik Direktör Fatih Terim’in Buca maçının ardından, “Asamoah ile ilgili bağlantılarınızı kullandığınız doğru mu?” sorusuna, “Sadece Asamoah için değil başka isimler için de bağlantılarımızı kullanıyoruz” dediği ismin Davide Santon olduğu öğrenildi. G.Saray’ın sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan İtalyan sol bek için kontratını koz olarak kullanacağı ve bu işi cüzi bir miktara bitirmek istediği kaydedildi.

FİZİĞİ VE YAŞI ÖN PLANA ÇIKIYOR

İmparator’un G.Saray’a 3. kez geldiği dönemde takıma adapte ettiği isimlerden Sarı-Kırmızılı kulüp uzun süre faydalanmıştı. Davide Santon’un 26 yaşında olması ve takıma uyumunu atlattıktan sonra uzun yıllar hizmet edebilecek olması, kendisini diğer adaylardan birkaç adım öne çıkarıyor. 1.86 boyunda olan Santon’un hava hâkimiyetiyle, çok fazla kafa golü yiyen G.Saray savunmasına ilaç olacağı düşünülüyor. Bu sezon Nagotomo’yla sol bekte forma rekabetine giren Santon 8 kez Seria A’da şans buldu. İtalyan sol bek, bu maçlarda 1 asist yapabildi.

JOSE MOURİNHO’NUN PRENSİYDİ

Santon’un ismini dünya kamuoyu, 2007-08 sezonunda Roberto Mancini’nin altyapıdan çıkarmasıyla duymuştu. İtalyan futbolcu, bir sonraki sezon Jose Mourinho’nun gözdesi haline gelmiş ve o dönemde ‘Mou’nun Prensi’ ilan edilmişti. Mourinho ile performansını epey yukarı taşıyan 26 yaşındaki futbolcu, Portekizli çalıştırıcının takımdan ayrılışıyla Cesena’ya kiralanmıştı. Santon, 2011’de ise Newcastle’a satılmıştı. Premier Lig’de geçirdiği üç sezonun ardından yeniden yuvasına döndü.

Akşam