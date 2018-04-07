Sola Japon Rodrigues

G.Saray çok talibi olan yıldızını sattıktan sonra onun boşluğunu Portimonense’den Nakajima’yla dolduracak.

BAŞTA İngiliz ekipleri olmak üzere Avrupa’nın birçok kulübünün dikkatini çeken Garry Rodrigues’in yazın yüksek bir bedellle satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Portekiz ve Japon medyasında çıkan haberlere göre; Portekiz ekibi Portimonense’de bu yıl harikalar yaratan Japon futbolcu Shoyo Nakajima, Aslan’ın öncelikli hedefi durumunda. Portekiz Ligi’nde Portimonense formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, kanatta oynamasına rağmen 9 gol ve 8 asistlik bir grafik çizdi.

Akşam