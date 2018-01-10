Sol bekte kader haftası

Galatasaray, sol bek transferi için Asamoah konusunda Juventus’un vereceği kararı bekliyor. Alternatif olarak Evra ile prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar’ın, İtalyan kulübüne pazartesi gününe kadar süre tanıdığı öğrenildi.

Kwadwo Asamoah transferinde flaş gelişme. Sol bek takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, artık Juventus’tan haber bekliyor. Her türlü olumsuz ihtimali göz önünde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, alternatif olarak Patrice Evra ile prensip anlaşmasına vardı. Eğer Juve, yine Asamoah’ı vermekten vazgeçerse, Cim Bom’un Evra ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Ayrıca bu konuda Juventus’a pazartesi gününe kadar süre tanındığı da gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılılar Juve’nun inadını kıramazsa, Asamoah’la şimdiden anlaşma yapılacak ve Ganalı sol bekin transferi sezon sonunda bedavaya gerçekleşecek.

Bir İtalya seferi daha

Galatasaray Yönetimi, görüşmelere son noktayı koymadan önce, bu hafta İtalya’ya bir çıkarma daha gerçekleştirecek. İki kulüp temsilcisinin Juventus’la masaya oturarak, Galatasaray’ın Asamoah transferiyle ilgili yaptığı son planı aktaracak. Juve’nin vereceği cevap da, bundan sonra izlenecek süreci belirleyecek.