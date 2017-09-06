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Sol bekin Baba'sı geliyor

Chelsea’nin 23 yaşındaki Ganalı futbolcusu Abdul Rahman Baba’yla bir süredir ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, oyuncudan olumlu geri dönüş alınca İngiliz kulübüyle temasa geçti.

Sol bekin Babası geliyor

Cim Bom’da gündem sol bek... Asamoah transferine kesin gözüyle bakıldığı için eldeki tek sol bek Carole’ü de Sevilla’ya kiralayan Galatasaray’da, şu anda Linnes ve Tarık Çamdal dışında o bölgede oynayan kimse yok. Bu nedenle yeniden harıl harıl sol bek arayışına giren Sarı-Kırmızılılar, Chelsea’den Abdul Rahman Baba’yı gündemine almıştı.

23 yaşındaki Ganalı futbolcudan olumlu yanıt alan Galatasaray Yönetimi’nin rotası İngiltere’ye çevrildi. Chelsea ile masaya oturmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar’ın planı, genç futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak.

Gelişim sağladıktan sonra

Chelsea, Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklemediği Baba’yı göndermeye sıcak bakıyor. Ganalı oyuncu, geçen sezonu da Schalke’de kiralık olarak geçirmişti. Elinde Marcos Alonso ve Kenedy gibi iki yetenekli futbolcu bulunduran İngiliz devi, Baba’nın gelişim sağlayarak Londra’ya dönmesini istiyor.

20 milyon Euro’ya aldılar

Abdul Rahman Baba, ülkesinde Dreams FC takımının formasını giyerken, Alman kulübü Greuther Fürth tarafından keşfedildi ve 18 yaşında Avrupa’nın yolunu tuttu. 2 sene sonra 2.5 milyon Euro’ya Augsburg’a transfer olan Baba, 1 sezon içinde gösterdiği performansla 21 yaşında 20 milyon Euro bonservisle Chelsea’ye geçti.

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