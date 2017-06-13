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Şok suçlama! Ronaldo hakim karşısına çıkıyor!

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırma suçlamasından hakim karşısına çıkacak.

Şok suçlama! Ronaldo hakim karşısına çıkıyor!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo vergi kaçırma suçlamasından hakim karşısına çıkacak. Reuters'ın haberine göre, İspanyol mahkemesi yıldız futbolcunun 14.7 milyon euroluk vergi kaçırdığını öne sürüyor.

İspanyol basınında daha önce çıkan haberlerde; Ronaldo'nun 2011-2014 yıllarında imaj gelirlerinden 8 milyon Euro'luk vergi kaçırdığı iddiasıyla maliyenin, Madrid'deki mali ve ekonomik yolsuzluklar savcılığına suç duyurusunda bulunduğu ve savcılığın da hemen konuyu araştırmaya başladığı bildirmişti.

Verilen bilgilerde, Ronaldo'yu suçlayacak yeterli delile sahip olduğu ileri sürülen savcılığın, 30 Haziran'a kadar dava açması bekleniyordu.

Ronaldo'nun Real Madrid'e transfer olmadan önce 2009'un başlarında, imaj gelirlerini Virgin Adaları'ndaki farklı şirketlere yönlendirdiği ve burada 150 milyon Euro'luk para topladığı iddia edildi.

İspanya'da son dönemlerde birçok futbolcu hakkında vergi kaçırdıkları iddiasıyla soruşturma ve davalar açılıyor. Son olarak, Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, 4,1 milyon Euro'luk vergi kaçırdığı suçlamasıyla Yüksek Mahkeme tarafından da onanan 21 aylık hapis cezası almıştı. Geçmişte aynı nedenden dolayı Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano'ya da bir yıl hapis ve 815 bin Euro para cezası verilmişti.

Mali suçlamalarla bağlantılı Neymar, Radamel Falcao, Fabio Coentrao, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Ricardo Carvalho, Daniel Alves ve Samuel Eto'o gibi futbolcular hakkında da yürütülen soruşturmalar veya açılan davalar bulunuyor.

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