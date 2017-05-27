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ŞOK! Sneijderden erken veda!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Sneijder, ligdeki son hafta maçında forma giyemeyecek. Hollanda’nın yeni teknik direktörü Dick Advocaat tarafından milli takıma çağrılan deneyimli oyuncunun, pazartesi günkü Alanyaspor maçının ardından kafileye katılacağı öğrenildi.

Fenerbahçeli Jeremain Lens ise milli takım kampına Sneijder’den daha geç katılacak. Fas maçını es geçecek olan Lens, Fildişi Sahilleri maçı için 1 Haziran’da Portakallar’ın kampına dahil olacak.

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