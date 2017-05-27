ŞOK! Sneijderden erken veda!

Sportif direktör şok etti: "Galatasaray'a gitme"

Galatasaray sezon başında yaşadığı Denayer kriziyle bir kez daha karşı karşıya. Manchester City Sportif Direktörü Txiki Begiristain, Denayer ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gitmemesini tavsiye etti.