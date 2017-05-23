ŞOK! Sezon sonunda Beşiktaşı bırakıyor!

Beşiktaş’ta iki yıldır Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Tamer Tuna’nın sezon sonunda ayrılabileceği ortaya çıktı.

Kartal’da iki yıldır Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Tamer Tuna’nın sezon sonunda ayrılabileceği ortaya çıktı. Elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Tuna’nın gelecek sezon teknik direktör olarak bir kulübün başına geçebileceği öğrenildi.

Şenol Güneş’ten önce Sergen Yalçın ile birlikte görev yapan başarılı teknik adama yeni sezon için bazı kulüplerin teknik direktörlük teklifi yaptığı ifade edildi. Tamer Tuna sezon sonunda yönetimle yapacağı değerlendirmenin ardından son kararını verecek.

Milliyet