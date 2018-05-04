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Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intihar etti. Pergly'in kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

Şok! İntihar etti

Sporx'de yer alan habere göre Sparta Prag'ın eski futbolcusu 40 yaşındaki Pavel Pergl hayatını kaybetti. Almanya'nın Magdeburg ilçesinde yaşayanan eski Çek futbolcunun canına kıydığı kaydedildi.

KIZ ARKADAŞIYLA PROBLEM YAŞIYORDU

Birkaç ay önce çocuğu olan Pavel Pergl'ın kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı ve kişisel problemleri sebebiyle hayatına son verdiği belirtildi.

Kariyerinde 3 sezon Sparta Prag'ta oynayan Pergl, Şampiyonlar Ligi'nde 13 maça çıkmıştı.

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